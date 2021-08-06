أخبار عاجلة

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«إسكندرية بتفرح».. «ساعة » بـ40 مركز شباب لرفع اللياقة البدنية وشغل أوقات الفراغ (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مبادرة «ساعة »، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «5 مساءاً»، في إطار مبادرة «اسكندرية بتفرح»، بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الشباب والنشء ورفع اللياقة البدنية للرياضيين.

وقالت «صفاء»، إن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «٥ مساء كل يوم محافظة»، حيث يتم اختيار محافظة كل يوم لممارسة كافة أنواع الانشطة الرياضية، مشيرة إلى أن الاسكندرية كان دورها مساء أمس وجرى تنفيذ المبادرة في ٤٠ مركز شباب موزعة على جميع الإدارات الفرعية.

وأشارت إلى أن المراكز التي استضافت المبادرة، شملت (أبوقير- المعمورة- الحرمين- طوسون- العمراوى- ابيس ١-ابيس٢- السيوف- المطار- النصر- الشلالات- ابيس١٠- الحرية- الانفوشى- العبور- بالقبارى- كرموز- القرية ١٥- الشهيد المسيرى- وادى القمر- الناصرية- ابوصير- طه الأمين- الجويره- الشهيد مهيد- برج العرب القديم- برج العرب الجديد- بهيج- الوفاق)،كما تم تنفيذ أكثر من ١٠٠ نشاط داخل مراكز الشباب تضمنت سباحة كاراتيه وجودو والملاكمة وكرة قدم وجمباز وكونغ فو وبلياردو وتنس طاولة وكرة اليد وكرة الطائرة ومصارعه وتايكوندو وتدريبات لياقة بدنيه، كما تم بث نهائيات اولمبياد الطفل المصرى في كره القدم، وذلك عبر برنامج زووم وموقع وزارة الشباب والرياضة والموقع الرسمى لمديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن مبادرة «5 مساءاً»، تأتى في إطار التوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ وكذا رفع اللياقة البدنية للرياضيين في كافة الرياضات.

"اسكندرية بتفرح" .. "ساعة رياضة" بـ40 مركز شباب لرفع اللياقة البدنية وشغل أوقات الفراغ (صور)
"اسكندرية بتفرح" .. "ساعة رياضة" بـ40 مركز شباب لرفع اللياقة البدنية وشغل أوقات الفراغ (صور)
"اسكندرية بتفرح" .. "ساعة رياضة" بـ40 مركز شباب لرفع اللياقة البدنية وشغل أوقات الفراغ (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة

نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة

نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة

نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة

أزمة جديدة بين وزارة الرياضة ومديرية الجيزة بسبب مجلس ادارة مركز شباب بشتيل ..صور

أزمة جديدة بين وزارة الرياضة ومديرية الجيزة بسبب مجلس ادارة مركز شباب بشتيل ..صور

برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»

برعاية رئيس الجمهورية.. وزارة الرياضة تستعد لاطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك..صحتك»