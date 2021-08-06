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نفذت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مبادرة «ساعة رياضة»، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «5 مساءاً»، في إطار مبادرة «اسكندرية بتفرح»، بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الشباب والنشء ورفع اللياقة البدنية للرياضيين.

وقالت «صفاء»، إن مبادرة وزارة الشباب والرياضة «٥ مساء كل يوم محافظة»، حيث يتم اختيار محافظة كل يوم لممارسة كافة أنواع الانشطة الرياضية، مشيرة إلى أن الاسكندرية كان دورها مساء أمس وجرى تنفيذ المبادرة في ٤٠ مركز شباب موزعة على جميع الإدارات الفرعية.

وأشارت إلى أن المراكز التي استضافت المبادرة، شملت (أبوقير- المعمورة- الحرمين- طوسون- العمراوى- ابيس ١-ابيس٢- السيوف- المطار- النصر- الشلالات- ابيس١٠- الحرية- الانفوشى- العبور- بالقبارى- كرموز- القرية ١٥- الشهيد المسيرى- وادى القمر- الناصرية- ابوصير- طه الأمين- الجويره- الشهيد مهيد- برج العرب القديم- برج العرب الجديد- بهيج- الوفاق)،كما تم تنفيذ أكثر من ١٠٠ نشاط داخل مراكز الشباب تضمنت سباحة كاراتيه وجودو والملاكمة وكرة قدم وجمباز وكونغ فو وبلياردو وتنس طاولة وكرة اليد وكرة الطائرة ومصارعه وتايكوندو وتدريبات لياقة بدنيه، كما تم بث نهائيات اولمبياد الطفل المصرى في كره القدم، وذلك عبر برنامج زووم وموقع وزارة الشباب والرياضة والموقع الرسمى لمديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن مبادرة «5 مساءاً»، تأتى في إطار التوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ وكذا رفع اللياقة البدنية للرياضيين في كافة الرياضات.

"اسكندرية بتفرح" .. "ساعة رياضة" بـ40 مركز شباب لرفع اللياقة البدنية وشغل أوقات الفراغ (صور)

"اسكندرية بتفرح" .. "ساعة رياضة" بـ40 مركز شباب لرفع اللياقة البدنية وشغل أوقات الفراغ (صور)