وزيرة الثقافة: نحتفي برموز الفن لتعريف الأجيال الجديدة بهم

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في إطار المتابعة الميدانية لمسارح الدولة ومتابعة تنفيذ خطط الانشطة الفنية والثقافية خلال فصل الصيف في المدن والمحافظات الساحلية؛ شهدت الفنانه الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفالية كوكب الشرق التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية» واحياها المطربتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عماد عاشور.

قالت عبدالدايم إن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري احد اهم الاهداف الرئيسية للدولة واشارت ان حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها على تنشيط الذاكرة الفنية من خلال الاحتفاء بأعلام الموسيقي والغناء يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة أن القوى الناعمة احد اهم الأدوات الفاعلة التي تساهم في بناء وتطوير المجتمع ونشر التنوير، واشادت بوعي الجمهور وإقبالة على المنتج الثقافي والفني الذي تقدمه الدولة، مضيفة أن الجمهور المصري هو النبراس الذي يضئ درب الفنون بثرائها وتعددها وتنوعها.

وكان الاحتفال قد شهد تألق الأصوات الكلثومية المطربة ريهام عبدالحكيم التي شدت بأغنيتي الحب كده، الاطلال ثم عزف المايسترو عماد عاشور على آلة التشيللو من الحان موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب موسيقي ودارت الايام كما أبهرت الفنانه مي فاروق الجمهور بأغنيتي جددت حبك وانت عمري وفي ختام الاحتفال قدمتا المطربتان مي وريهام دويتو لرائعة الشاعر بيرم التونسي والموسيقار زكريا أحمد غني لي شوي شوي.