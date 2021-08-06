أخبار عاجلة

جامعة العريش تتبنى إنشاء مراكز ووحدات خدمية وطبية بالعريش -
خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن -
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها -
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان! -
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة -
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البحرين تدرج 3 دول على القائمة الحمراء لفيروس "كورونا"

Print
البحرين تدرج 3 دول على القائمة الحمراء لفيروس "كورونا" البحرين تدرج 3 دول على القائمة الحمراء لفيروس "كورونا"

وقالت شؤون الطيران المدني البحريني إنه تقرر إدراج جورجيا وأوكرانيا ومالاوي على القائمة الحمراء اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس/ آب الجاري، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

© REUTERS / Nariman El-Mofty

وتابعت أنه تم اتخاذ القرار "بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لـفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية".

في المقابل، استثنت البحرين من القرار المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

وأعلنت البحرين قبل أسبوعين الانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن "آلية الإشارة الضوئية"، وفقا لتقييم متوسط نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن "الإعلان عن الانتقال إلى المستوى الأخضر جاء بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي، الذي تم الانتقال إليه احترازيا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها خطرا على صحة وسلامة الجميع".

ويشمل الإجراء فتح العديد من القطاعات والأنشطة أمام المتطعمين، الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعٍ"، ولمن هم دون الـ 12 عاما بصحبة شخص متطعم أو متعاف.

وتشمل القطاعات المقرر إعادة فتحها، دور السينما وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية.

كما يتضمن المستوى الأخضر فتح القطاعات والأنشطة للمتطعمين وغير المتطعمين، والتي تشمل المجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية ومحلات الحلاقة والصالونات والألعاب الترفيهية ودخول المراكز الحكومية وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من جو بايدن

الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من جو بايدن

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا