البحرين تدرج 3 دول على القائمة الحمراء لفيروس "كورونا"

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وقالت شؤون الطيران المدني البحريني إنه تقرر إدراج جورجيا وأوكرانيا ومالاوي على القائمة الحمراء اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس/ آب الجاري، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

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وتابعت أنه تم اتخاذ القرار "بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لـفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية".

في المقابل، استثنت البحرين من القرار المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

وأعلنت البحرين قبل أسبوعين الانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن "آلية الإشارة الضوئية"، وفقا لتقييم متوسط نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن "الإعلان عن الانتقال إلى المستوى الأخضر جاء بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي، الذي تم الانتقال إليه احترازيا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها خطرا على صحة وسلامة الجميع".

ويشمل الإجراء فتح العديد من القطاعات والأنشطة أمام المتطعمين، الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعٍ"، ولمن هم دون الـ 12 عاما بصحبة شخص متطعم أو متعاف.

وتشمل القطاعات المقرر إعادة فتحها، دور السينما وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية.

كما يتضمن المستوى الأخضر فتح القطاعات والأنشطة للمتطعمين وغير المتطعمين، والتي تشمل المجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية ومحلات الحلاقة والصالونات والألعاب الترفيهية ودخول المراكز الحكومية وإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.