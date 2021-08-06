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«التنمية المحلية» تتابع تسليم معدات المحطتين الوسيطتين للمخلفات بالفيوم والبحيرة (صور)

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تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، بتسليم معدات المحطة الوسيطة الثابتة بيوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والمحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، إن المحطة الوسيطة بيوسف الصديق تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه، بينما تتكون المحطة الوسيطة الثابتة بكفر الدوار بالبحيرة من 5 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و8 حاويات سعة 24 م3 ولودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 17 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سبق وتم تدريب السائقين بالمحافظتين على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأكد وجود تنسيق ومتابعة يومية من الوزارة مع المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل، لافتا إلى حرص الوزارة على سرعة رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى جميع التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والميداني.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على أن تسابق الزمن لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لجميع المحافظات، وتحسين مستوي النظافة لتحقيق رضا المواطن، منوها إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للانتهاء من مشروعات البرنامجين الأول والثاني من المنظومة.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات منظومة المخلفات لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة.

التنمية المحلية تتابع تسليم معدات المحطتين الوسيطتين للمخلفات بالفيوم والبحيرة
التنمية المحلية تتابع تسليم معدات المحطتين الوسيطتين للمخلفات بالفيوم والبحيرة
التنمية المحلية تتابع تسليم معدات المحطتين الوسيطتين للمخلفات بالفيوم والبحيرة
التنمية المحلية تتابع تسليم معدات المحطتين الوسيطتين للمخلفات بالفيوم والبحيرة
التنمية المحلية تتابع تسليم معدات المحطتين الوسيطتين للمخلفات بالفيوم والبحيرة

المصرى اليوم

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