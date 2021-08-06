تردد اون سبورت لمشاهدة الأهلي وسيراميكا .. والزمالك و غزل المحلة في الدوري

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يلتقي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تغلب على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في رحلة الحفاظ على لقبه المفضل، فيما يبحث الضيوف عن انطلاقة جديدة بعد عودة المدير الفني هيثم شعبان.

تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويتم نقلها تلفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائية بالإضافة إلى التردد الأرضي كما يوفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء.

يتقاسم حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع نادي الزمالك بعدما جمعا 61 نقطة في صراع كروي تاريخي.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 27 مباراة بفارق 5 نقاط عن إنبي صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة.

من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مختلف عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة وذلك بعد انتظام عناصر المنتخب الأولمبي في تدريبات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

واقترب محمد الشناوي من استعادة مكانه الأساسي في حراسة مرمى المارد الأحمر وسيدعم أكرم توفيق خيارات الجهاز الفني في مركز الوسط الدفاعي والجبهة اليمنى فضلاً عن جهود طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الناحية الهجومية.

والتشكيل الأقرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

الزمالك المصري يعود من جديد لعجلة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021، بمواجهة عزل المحلة السبت عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز والذي سيقام على أرض ملعب ستاد الإسكندرية

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض الفريق لتدريب الغد في الخامسة مساء اليوم، على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر النزول بالحمل التدريبي في الفترة الحالية قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز، لاسيما وأن الفريق كان يخوض تدريباته على فترتين خلال الفترة الماضية. ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تناول اللاعبين لوجبة العشاء عقب المران المسائي بإحدى القرى البدوية القريبة من فندق الإقامة ببرج العرب. يذكر أن الزمالك بدأ معسكره المغلق ببرج العرب يوم 21 يوليو الماضي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

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