استغل وفاته.. رجل أعمال شهير يتزوج ابنة صديقه عرفيا وينفي علاقتهما بعد حملها

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شهدت محكمة الأسرة، واقعة جديدة، بطلها رجل أعمال شهير، استغل وفاة صديق عمره، واقترب من ابنته الوحيدة التي لم تتجاوز الخامسة والعشرون من عمرها، وظل يرمى شباكه بتلبية كل متطلباتها وخصص سائق لتوصيلها في الأماكن التي تتوجه إليها.

واعتبرت الفتاة الشابة صديق والدها في بداية اهتمام بالعمل غير الموجود، وكانت تناديه بـ«عمو»، ولم تتخيل حياتها بدونه لكونه السند الوحيد لها بعد وفاة والدها.

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في يوم وليلة وجدت طريقة رجل الأعمال تختلف من الأب إلى الحبيب إلى أن فوجئت به يطلب الزواج منها، اندهشت في بداية الأمر لفارق العمر بينهما الذي وصل إلى 30 عاما، إلا أنها ظلت تفكر ووجدت نفسها لا تستطيع الحياة بدونه.

وأضافت المدعية أمام محكمة الأسرة بأنه لم يعطها الفرصة للتفكير في طلب الزواج الذي عرضه عليها، وظل يطاردها بكلامه المعسول وفي مكالمة هاتفية وافقت على طلب الزواج الذي كان شرطه أن يكون عرفيا لزواجه من سيدة أخرى، وحتى يتهيأ له الوقت لإعلان زواجهما.

وتابعت: «جهز شقة الزوجية في أحد الأحياء الراقية بمنطقة القاهرة، وتزوج منها عرفيا بحضور شاهدين من معارفه، وظلت تعيش حياة مستقرة لمدة عام ونصف، وخلال تلك المدة لم تطلب إثبات زواجها لعدم تقصيره في حقوقها الشرعية، إلى أن انقلب حاله عندما علم منها بحملها وتغيرت طريقته حتى سرق منها ورقة الزواج العرفي.

وذكرت بأن خبر الحمل كان بداية انقطاع العلاقة بينهما وطلب منها الإجهاض لعدم تمكنه من إعلان الزواج لكونه أب لأولاد في عمرها وأن إعلان زواجهما سيدمر حياته الزوجية، إلا إنها أصرت على استكمال الحمل ووضعت مولودتها الوحيدة في إحدى مستشفيات النساء والتوليد الشهيرة، ومنذ ولادتها في عام 2016 تبحث عن حل لإثبات نسبها أمام محاكم الأسرة.