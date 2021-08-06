صحيفة : بيرسي تاو يوقع للنادي الأهلي رسمياً الجمعة

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نشرت صحيفة «تايمز لايف» الجنوب إفريقية تقريراً عن قرب نهاية المفاوضات بين بيرسي تاو Percy Tau والنادي الأهلي المصري والتي بدأت منذ فترة حيث يريد المدير الفنى للنادي الأهلي التعاقد مع مواطنه الجنوب أفريقي .

وأكدت الصحيفة الجنوب أفريقية أن الأهلي سيتعاقد رسمياً مع بيرسي تاو اليوم الجمعة 6-8 -2021 لينتقل اللاعب من برايتون الإنجليزي إلى النادي الأكبر في أفريقيا .

وبحسب الصحيفة الجنوب أفريقية فإن برايتون والأهلي توصلاً لاتفاق نهائي لاتمام الصفقة المنتظرة من الجماهير الحمراء .

وارتبط اسم اللاعب بيرسي تاو الجنوب أفريقي باسم الأهلي في الايام الماضية بعد تداول أنباء عن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية خاصة بعد تصريحات المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بأن الأهلي سيتعاقد مع لاعب من جنوب أفريقيا في الميركاتو الصيفي دون الإفصاح عن هوية اللاعب، مؤكدأ أنه ليس سيرنو لاعب صنداونز، أو لورش لاعب أورند بيراتس، أو أي لاعب من لاعبي فريق صن دوانز حتى لا تتم محاكمته على التفاوض مع لاعبي ناديه السابق قبل الانتقال للأهل .