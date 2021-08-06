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خريجو الاعلام يصدرون بيانا حول مطالبهم في الاردن
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:19 صباحاً
تفاعلًا مع "سبق".. "أمانة الطائف": موقع الخيول بالشفا مُجَهّز لمحبيها
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
كشَف المستور وألقى خطابه وعاد للإجازة.. "بايدن" عن أفغانستان: مستنقع ومنافِستان!
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
"طالبان" تعلن عفواً عاماً عن المسؤولين الحكوميين: عودوا إلى العمل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:17 صباحاً
تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:11 صباحاً
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:03 صباحاً
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:03 صباحاً
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر )
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:01 صباحاً
اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:57 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تحذير عاجل من الأرصاد ???? أمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة تصل للسيول ببعض المناطق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 06 أغسطس 2021 09:42 صباحاً
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