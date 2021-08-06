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مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية والعواصم العربية اليوم 6-8-2021

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مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية والعواصم العربية اليوم 6-8-2021 مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية والعواصم العربية اليوم 6-8-2021

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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها على الإنترنت مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 6-8-2021، ومنها مواعيد صلاة الجمعة في عدد 78 من المدن المختلفة والمحافظات المصرية، وكذلك مواقيت الصلاة فى عدد من عواصم الدول العربية.

ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة مرة واحدة فى يوم الجمعة من كل أسبوع، وسميت اليوم بيوم الجمعة نسبة إلي صلاة الجمعة والتى تحل محل صلاة الظهر فى باقي الأيام، ولا تصح أداء صلاة الجمعة إلا فى جماعة، وتتكون صلاة الجمعة من ركعتين ويسبقهما خطبة الجمعة.

وتبلغ عدد الصلوات المكتوبة على المسلمين عدد 5 صلوات خلال اليوم والليلة، وتبدأ مواقيت صلاة المسلمين بصلاة الفجر فى الصباح الباكر ثم صلاتي الظهر العصر خلال النهار، وصلاة المغرب عند غروب الشمس، وأخيرًا صلاة العشاء فى الليل.

يوضح الجدولان التاليان مواعيد صلاة الجمعة في المدن المصرية والعواصم العربية، وفق جدول أعدته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يتضمن مواقيت الصلاة التى نشرها موقع دار الإفتاء فى مصر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت، ويتضمن موعد صلاة الجمعة.

مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 6-8-2021

المدينة

موعد صلاة الجمعة اليوم

القاهرة

12:01 م

الإسكندرية

12:06 م

طنطا

12:02 م

المنصورة

12:00 م

الزقازيق

12:00 م

أسيوط

12:01 م

سوهاج

11:59 ص

بني سويف

12:02 م

المنيا

12:03 م

قنا

11:55 ص

أسوان

11:54 ص

مطروح

12:17 م

الغردقة

11:51 ص

الخارجة

12:05 م

الإسماعيلية

11:57 ص

دمياط

11:59 ص

السلوم

12:25 م

نويبع

11:47 ص

حلايب

11:39 ص

شرق العوينات

11:49 ص

الفيوم

12:03 م

06-أكتوبر

12:02 م

كفر الشيخ

12:02 م

الحامول

12:01 م

بلطيم

12:02 م

طابا

11:48 ص

راس سدر

11:55 ص

الطور

11:51 ص

دهب

11:48 ص

ابوزنيمة

11:54 ص

راس غارب

11:53 ص

القصير

11:49 ص

برنيس

11:44 ص

سفاجة

11:50 ص

مرسى علم

11:46 ص

شلاتين

11:43 ص

سيدى برانى

12:22 م

الضبعة

12:12 م

العلمين

12:10 م

واحة سيوة

12:24 م

موط (الداخلة )

12:10 م

الفرافرة

12:14 م

البويطى

12:10 م

باريس

12:04 م

المحلة الكبري

12:02 م

الحمام

12:02 م

نجع حمادى

11:57 ص

بورسعيد

11:57 ص

السويس

11:56 ص

العريش

11:51 ص

الطور

11:51 ص

دمنهور

12:04 م

إدفو

11:55 ص

إسنا

11:56 ص

الأقصر

11:55 ص

القاهرة الجديدة

12:00 م

توشكى

12:00 م

الدلنجات

12:04 م

كاترين

11:50 ص

دهب

11:48 ص

ابوزنيمة

11:54 ص

راس غارب

11:53 ص

القصير

11:49 ص

برنيس

11:44 ص

سفاجة

11:50 ص

مرسى علم

11:46 ص

شلاتين

11:43 ص

سيدى برانى

12:22 م

الضبعة

12:12 م

العلمين

12:10 م

واحة سيوة

12:24 م

موط (الداخلة )

12:10 م

الفرافرة

12:14 م

البويطى

12:10 م

باريس

12:04 م

المحلة الكبرى

12:02 م

الحمام

12:02 م

نجع حمادى

11:57 ص

السادات

12:04 م

الصالحية الجديدة

11:59 ص

العاشر من رمضان

11:58 ص

العاصمة الادارية الجديدة

12:00 م

العبور

12:00 م

الفشن الجديدة

12:02 م

المنصورة الجديدة

12:03 م

النوبارية الجديدة

11:58 ص

بدر

12:08 م

بنى مزار الجديدة

11:55 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:54 ص

الجديدة

12:00 م

توشكى الجديدة

12:01 م

حدائق العاصمة

11:56 ص

رشيد الجديدة

11:49 ص

رفح الجديدة

12:03 م

سفنكس الجديدة

11:59 ص

شرق العوينات

11:55 ص

غرب النوبارية

11:57 ص

ادفو

11:55 ص

الأقصر

11:55 ص

اسنا

11:56 ص

القاهرة الجديدة

12:00 م

الدلنجات

12:04 م

توشكى

12:00 م

مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية اليوم 6-8-2021

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة اليوم

ابوظبى

12:28

الدوحة

11:40

المدينة المنورة

12:27

المنامة

11:43

دبى

12:25

مسقط

12:12

زحام شديد امام مسجد السيدة زينب قبل صلاة الجمعة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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