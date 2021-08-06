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سفير بالقاهرة: نتفهم جيدا أن مياه النيل مسألة حياة أو موت للشعب المصري ()

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سفير روسيا بالقاهرة: نتفهم جيدا أن مياه النيل مسألة حياة أو موت للشعب المصري (فيديو) سفير بالقاهرة: نتفهم جيدا أن مياه النيل مسألة حياة أو موت للشعب المصري ()

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قال السفير الروسي بالقاهرة، غيورغى بوريسينكو، إن بلاده تابعت خلال الفترة الماضية الأخبار المقالات المصرية والتي قالت إن الجانب الروسي انحاز للموقف الإثيوبي أثناء مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن وللأسف هذه التعليقات في مجملها كانت تستند على تفسير خاطئ للخطاب الروسي.

وتابع خلال استتضافته في برنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر قناة «Ten» «إن موقف لا يختلف عن أغلبية أعضاء مجلس الأمن حيث أنه من الصعب لمجلس الأمن مناقشة الموضوعات الخاصة بالمياه واتخاذ قرارات بشأنه ولكن روسيا تتفهم جيدا موضوع النيل وحجم المياه التي تتحصل عليها وأنها مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري وروسيا تتفهم وتعي موضوع المياه لشعب يمثل 120 مليون نسمة وانها تمثل حياة أو موت وأهمية هذه الموضوع للزراعة والصناعة.

وأردف «ولذلك فروسيا لم تتحيز للجانب الإثيوبي وموقفنا متوازن حيث أن كلا البلدين شركاء لروسيا ومصر من الناحية التاريخية على مدار عشرات السنوات كانت الأقرب إلى لبلدنا حيث أنه بعد وصول جمال عبدالناصر للحكم كانت هناك علاقات وفي الستينات كان أول لقنصل روسي في مصر ومنذ القرن 19 كانت هناك علاقات بين مصر وروسيا وهناك علاقات صداقة بين البلدين ومصر بالنسبة لروسيا هي شريك مقرب وصديق أيضا».

المصرى اليوم

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