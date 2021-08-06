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«من دروس الهجرة النبوية».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«من دروس الهجرة النبوية».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «من دروس الهجرة النبوية».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «من دروس الهجرة النبوية..المسجد والسوق والعلاقة بينهما».

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الرسول الكريم شرع بعد الهجرة في بناء المسجد والسوق ليكونا أول قواعد الدولة، وليؤكد على العلاقة بينهما .

أضاف جمعة، أن المسجد مصدر التآلف بين الناس وتعميق معني الأخوة والترابط، والسوق بناءه إشارة إلى أهمية الاقتصاد في بناء الدول، فالاقتصاد القوي من أهم ركائز الدولة ودعائمها.

أشار جمعة إلى حاجتنا إلى إدراك العلاقة بين العبادة والعمل حتي يتحقق لدنيانا الصلاح ونحقق مفهوم الإسلام الشامل، الذي يحمل الخير للبشرية جمعاء تأسيًا برسولنا الكريم«صلي الله عليه وسلم».

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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