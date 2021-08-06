تفاصيل الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وموعد إنكسار الموجة الحارة

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قالت الأرصاد الجوية في بيانها الأخير إن الأقمار الصناعية رصدت تقدم السحب جنوبًا بسبب الفاصل المداري، وأن فرص سقوط الأمطار مازالت قائمة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وترتفع درجات الحرارة الصغري وتزيد نسبة الرطوبة في مصر عمومًا اليوم.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مصر للعظمي في القاهرة إلى 42 درجة، و44 في أسوان والوادي الجديد وعدة مناطق أخرى من جنوب مصر خلال توقعات حالة الطقس اليوم في مصر، وتبدأ الموجة الحارة في الإنكسار مؤقتًا اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار جنوبًا وتتقدم السحب لتعزز فرص سقوط الأمطار على المجري الملاحي لقناة السويس وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الاحمر وأبوسمبل، ويتوقع أن تكون من خفيفة إلى متوسطة، وتزيد شدتها لتصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين.

تكون توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على السواحل الغربية وتثير الأتربة والرمال، وتُخفض من مستوي الرؤية على بعض المناطق في جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين متر ونصف ومترين، بينما يتراوح في البحر الأحمر بين متر وربع ومترين، وتكون حالة البحرين معتدلة غدًا.

ويظل الطقس اليوم شديد الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يستمر حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرراة رطبا على جميع أنحاء مصر ليلاً.

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة

تكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي اليوم 42-29 والمحسوسة 44، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 36-26 والمحسوسة 38 درجة.

تتكون أعلي درجة حرارة محسوسة اليوم 46 درجة في الوادي الجديد، وتتراوح درجات الحرارة العظمي والصغري في الوادي الجديد بين 44-27.

وتكون درجات الحرارة كما يلي:

أسوان 44-29، الوادي الجديد 44-27، الأقصر 44-28، قنا 44-27 درجة.

أبوسمبل 43-28، بني سويف 43-28، أسيوط 43-28، المنيا 43-28، الفيوم 43-28، سوهاج 43-28 درجة.

القاهرة 42-29، أبورماد 42-29، سيوة 42-25 درجة.

شبين الكوم 41-27، نخل 41-18، شلاتين 41-30، الإسماعيلية 41-24 درجة.

وادي النطرون 40-27، دمنهور 40-27، المنصورة 40-26، الزقازيق 40-26، طنطا 40-27، السويس 40-26، رأس سدر 40-27 درجة.

السلوم 38-25، طابا 38-27، شرم الشيخ 38-28، مرسي علم 37-28، الغردقة 37-28، رأس حدربة 37-31، تلطور 37-28، العريش 37-25 درجة.

الإسكندرية 36-26، رفح 36-24، بلطيم 36-26، نويبع 36-27، بورسعييد 35-27، مطروح 34-26، دمياط 34-26، كاترين 33-21 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرراة وشبورة ورياح وأتربة وأمطار تصل حد السيول

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر

تبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض اعتبارًا من غدٍ السبت، ويستمر سقوط الأمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون سيول على حلايب وشلاتين.

وتكون درجات الحرارة غدًا للعظمي والصغري في مصر السبت، في القاهرة الوجه البحري 42-44، وفي السواحل الشمالية 35-38، وجنوب سيناء 4-43، وفى شمال الصعيد 43-45، وفي جنوب الصعيد 44-45 درجة.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

تتوقع الأرصاد أن تكون درجتي الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري للعظمي والمحسوسة الأحد 39-41 وتكون الإثنين والثلاثاء 37-39، وتصل الأربعاء إلى 38-40 درجة.

تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية الأحد إلى 33-36 درجة، وتنخفض الإثنين والثلاثاء 32-34، وترتفع الأربعاء إلى 33-35 درجة، ويتوقع أن تكون في جنوب سيناء الأحد والإثنين والثلاثاء إلى 39-42، وترتفع لأربعاء إلى 42-44 درجة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأحد 41-43، وتنخفض الإثنين إلى 38-40، وترتفع يوم الثلاثاء إلى 39-41، وتواصل الإرتفاع الأربعاء إلى 40-42 درجة، وتكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد الأحد 44-45، والإثنين 44-46 درجة وتنخفض يوم الثلاثاء إلى 42-44، وتكون يوم الأربعاء 42-43 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرراة وشبورة ورياح وأتربة وأمطار تصل حد السيول

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