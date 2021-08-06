«رئيس دسوق» يكرم الزهراء حلمي بعد حصولها على المركز الأول عالميا في قراءة القرأن

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كرم المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمكتبه مساء اليوم الخميس الزهراء لايق حلمى قنديل، بمناسبة حصولها على المركز الأول عالمياً في تلاوة القرآن الكريم ومشاركتها في المؤتمر العالمى الدولى للمرأة بجمهورية مصر العربية.

وجاء ذلك بحضور نائب رئيس المدينة احمد سلطان، ومحمد سليمان الاسيوطى مدير ادارة الاعلام بالمحافظة وفضيلة الشيخ احمد طلال وخطيبها أحمد رمزي.

الزهراء لايق حلمى قنديل، طالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات أبو زيادة الأزهري، من قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، والحاصلة على الصوت الماسى والمركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم، يتيمة الأب، توفى والدها في 23 فبراير 2007م، وكان عمرها 3 سنوات وشقيقها عبدالرحمن 3 أشهر، تعانى أسرتها من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، فهى تقطن ووالدتها وشقيقها في منزل جدتها لأمها، وحفظت القرآن الكريم.

وقالت الزهراء لايق قنديل: «بفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا، في كتاب القرية ومحفظيها الشيخ أحمد طلال وشقيقيه محمد وعمرو طلال محفظى القرآن الكريم بكتاب القرية»، مؤكدة على أن والدها توفاه الله في 23 فبراير 2007م، وكانت طفلة تتذكر ذلك اليوم الذي توفى والدها فيه بعد عناء من ورم سرطانى خبيث، ومنذ ذلك اليوم ترك في نفسها دافعًا للنجاح، والتمسك بكتاب الله، فخاضت مسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية.

وفازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وتم تصعيدها للمسابقات النهائية بدولة قطر ثلاث سنوات متتاليات ممثلة مصر في تلك المسابقة، وحصلت على الصوت الماسى على مستوى العالم في المسابقة التي أقيمت في مصر برئاسة الدكتور أحمد عيسى المعصراوى، وكانت تتوجه من قريتها أسبوعيًا مع شيخها للقاهرة لتعلم المقامات، وحصلت على الدرجة النهائية في مسابقة المعاهد الأزهرية، وبداية خوضها المسابقات في مسابقة الخرافى وحصلت على الدرجة النهائية بها، كما خاضت الكثير من المسابقات في كلا من محافظات، البحيرة والشرقية والإسكندرية والدقهلية، والقاهرة، والجامع الأزهر الشريف.

دسوق

دسوق