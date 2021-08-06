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شوشة يؤكد على مراعاة صالح المواطنين فى تنفيذ محاور مدينة العريش

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شوشة يؤكد على مراعاة صالح المواطنين فى تنفيذ محاور مدينة العريش شوشة يؤكد على مراعاة صالح المواطنين فى تنفيذ محاور مدينة العريش

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على مراعاة الصالح العام للمواطنين في تنفيذ محاور العريش .

وأعلن المحافظ ، في بيان، الخميس، أنه لم يتم اطلاق اشارة البدء بمحور الفاتح الساحلى قبل توفير البديل ، علاوة على تجهيز المرافق الخدمية ،مشيرا الى تجهيز شارع أسيوط ليكون بديلا عن محور شارع الفاتح ، وجارى استكمال انارته بالكهرباء وباقى المرافق في خدمة المواطنين .

وأعلن المحافظ عن اعتذاره لكل مواطن سيضار أو يعانى خلال فترة انشاء المحاور ، وأنه لذلك أصدر توجيهاته للشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث يجرى العمل على مدار 24 ساعة يوميا لسرعة الانجاز ومراعاة مصالح المواطنين .

أشار المحافظ أن محور الفاتح سيكون نقلة حضارية كبيرة لمدينة العريش بثلاث حارات فى كل اتجاة بعرض ٩ أمتار لكل اتجاة وجزيرة بالمنتصف بعرض متر ونصف ورصيف على اليمين واليسار بعرض 3 متر

المصرى اليوم

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