السودان يطلب شراء 1000 ميجاوات كهرباء من إثيوبيا

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قالت هيئة الطاقة الكهربائية الأثيوبية، أن السودان طلب شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء من إثيوبيا.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المدير التنفيذي للتخطيط في الهيئة أندوالم سيي، هناك عدة دول أفريقية ومن ضمنها السودان قد عبرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا. وأضاف أن الفنيون من البلدين يقومون بمناقشة رغبة السودان في شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء.

وكشف سيي أن خبراء من هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية زاروا الخرطوم الشهر الماضي، فيما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا قريبا لمواصلة المحادثات.

وأشار سيي، إلى أن جنوب السودان، وكينيا، وجيبوتي قد عبروا عن رغبتهم في شراء الطاقة الكهربائية ومازالت المفاوضات جارية بهذا الصدد. وتابع أن بناء خط النقل الذي يحمل 500 كيلووات بصدد الإنتهاء، وأن أعضاء من البرلمان الكيني سيقومون بزيارة لأثيوبيا لمناقشة هذا الشأن.

وكشف أن أثيوبيا، بجانب الخط الكيني تقوم ببناء بنية نقل تستطيع حمل 2000 ميجاوات إلى تنزانيا وحتى جنوب أفريقيا.

وفيما يتعلق بجنوب السودان، قال سيي أن جنوب السودان أوضحت رغبتها في شراء الطاقة الكهربائية، وأن فريق من الخبراء سيذهبون إلى جنوب السودان لإجراء دراسة حول بناء خط الطاقة الكهربائية.