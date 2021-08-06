تحرير 3 محاضر صحية وإعدام كمية من الأغذية والخضروات التالفة

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة موسعة على سوق مدين بئر العبد، وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة وإدارة الرقابة التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر جنح صحية وسحب 8 عينات مختلفة، فضلًا عن إعدام 28كيلو جرام من الخضروات والأغذية التالفة، واعدام عدد 8 كراتين سناكس فاسدة.

جرت الحملة بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وبمشاركة مدحت أبوالنور، رئيس المكتب المركزي بإدارة بئر العبدالصحية وعلى عياط مدير الإدارة ومحمود عودة رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين بئر العبدوعلى سليمان مدير أدارة تموين بئر العبد.