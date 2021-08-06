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وكيل أعمال ناصر ماهر: غير سعيد في الأهلي..ويرفض الصفقات التبادلية

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وكيل أعمال ناصر ماهر: غير سعيد في الأهلي..ويرفض الصفقات التبادلية وكيل أعمال ناصر ماهر: غير سعيد في الأهلي..ويرفض الصفقات التبادلية

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أكد أحمد يحيى وكيل أعمال ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب لن يقبل بالوضع الذي عليه في الوقت الحالي مع النادي الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية: «ناصر ماهر، ومستاء من وضعه في الأهلي، فهو لا يشارك بشكل أساسي ولا يتواجد في قائمة المباريات»، مضيفا: «ناصر ماهر، عاد للأهلي وهو في قمة مستواه بعد انتهاء إعارته مع سموحة، والأن ليس له أي دور مع الفريق الأحمر وهو غير سعيد بذلك».

وعن حقيقة انتقال ناصر ماهر، إلى بيراميدز مقابل انتقال ابراهيم عادل، إلى الأهلي قال: ناصر ماهر، لن يوافق على أن يدخل في صفقات تبادلية«، موضحا :» لم يتحدث معي أحد من الأهلي أو بيراميدز بشأن الصفقة التبادلية«.

وأشار: «الموسم الماضي بيراميدز قدم عرضًا لناصر، وسنرى ما الذي يحدث هذا الموسم»، موضحا: «ناصر متبقي في عقده مع الأهلي 3 سنوات، بعد نهاية الموسم ستكون هناك جلسة مع لتحديد مصيره».

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