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السفير الروسي بالقاهرة: مياة نهر النيل تغطي احتياجات المواطنين بنسبة 60 %

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السفير الروسي بالقاهرة: مياة نهر النيل تغطي احتياجات المواطنين بنسبة 60 % السفير الروسي بالقاهرة: مياة نهر النيل تغطي احتياجات المواطنين بنسبة 60 %

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قال السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن تدرك أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للحياة في ، البالغ عدد سكانها 102 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري هو متطور وديناميكي، ولذلك فأن المياه لها أهمية كبيرة للتطور والزراعة والاحتياجات الشخصية للمواطنين.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن الاحصائيات الدولية الخاصة بأن حكم المياه التي ترد إلى مصر من نهر النيل إثيوبيا غير كافي لتغطية احتياجات المصريين، وأن هذه الاحتياجات يتم تغطيتها بنسبة تتراوح من 50 إلى 60 %، موضحًا: «نحاول إقامة حوار مع الإثيوبيين وإقناعهم بمدى أهمية تفهم المخاوف المصرية حول ملف المياه».

وتابع، أن روسيا قامت بعمل مشاورات في مجلس الأمن مع ممثلي إثيوبيا، وحاولت إقناع المسؤولين الإثيوبيين بإيجاد حوار فيما يتعلق بسد النهضة، مؤكدًا: «الحوار يؤدي لإيجاد قرار مقبول من كافة الأطراف لإزالة المخاوف المصرية».

وأوضح السفير الروسي بالقاهرة: «مدركون أهمية ضمان مصر من توافر كمية المياه التي سترد إليها من سد النهضة بعد 10 أعوام، خاصة أن منطقة حوض النيل يحدث بها فترات جفاف».

المصرى اليوم

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