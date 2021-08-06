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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر في تصادم سيارة بكفر الشيخ

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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر في تصادم سيارة بكفر الشيخ بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر في تصادم سيارة بكفر الشيخ
أصيب ٤ أشخاص بإصابات مختلفة، فيما لقى أخر مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوكتوك، أمام مصنع الثلج بسيدي سالم، بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي للعلاج، والجثة للمشرحة، وذلك تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إخطارا من مستشفى سيدي سالم المركزي بوصول استقبال المستشفى مصابي حادث تصادم سيارة ربع نقل فى توكتوك وسقوط السيارة فى المياه بسيدى سالم، أمام مصنع الثلج، وهم أمل سعد داوود 19 عاما، كسر في الفخذ الأيسر، وصباح عبدالمولى أبو المجد 60 عاما، كسر بالساعد الأيمن، ومحمد عوض الشحات 30 عاما، كسر بالقدم الأيمن والأيسر وكسر بالكوع الأيسر، ومحمد عنتر محمد رضوان 21 عاما بكدمات وسحجات، ووفاة صالح السيد البحيرى 71 عاما.

المصرى اليوم

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