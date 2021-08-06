طالب بـ «علوم طنطا» يسجل براءة اختراع في مجال علاج السرطان

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تسجيل الطالب ‏عبدالمنعم أحمد عايد بكلية العلوم بالجامعة، براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى في مجال علاج السرطان.

وأشاد رئيس جامعة طنطا، بكفاءة طلاب جامعة طنطا وخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم، التي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، إن ‏الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية ‏البحث العلمي والتكنولوجيا استقبل الخميس، الطالب عبدالمنعم عايد عضو نادي العلوم ‏والمنسق الطلابي لنادي العلوم بجامعة طنطا، وقدم له التهنئة وأثنى على ابتكاره.

من جانبه قال الطالب، إن فكرة براءة الاختراع تقوم على تخليق مواد ‏كيميائية ذات صفات جديدة تستهدف قتل الخلايا السرطانية، خاصة الجذعية والتى لها دور كبير في نمو الورم مرة أخرى.

وأشار المخترع إلى أن هذه التقنية الجديدة تعطى مزيدًا من الأمل لمرضى السرطان بما يسمح بعلاج عدد أكبر من المرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يتم إجراؤه بالتعاون بين مركز التميز لأبحاث السرطان ومعمل الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة طنطا.