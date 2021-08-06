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قال المهندس عمرو عبدالرحمن، مدير قسم التجميع السطحي، بمصنع الالكترونيات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن جودة التابلت المصري لا تقل عن أي منتج في دول العالم كما أن من ضمن مميزاته أنه ضد الكسر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يميز أي تابلت عن نظيره في أي شركة أخرى التمكن من الوصول إلى تكنولوجيا التصنيع الخاصة به.

وتابع المهندس عمرو عبدالرحمن، أنه تمت الاستعانة بخط تصنيع من اليابان يستطيع تجميع التابلت أو الآيفون، موضحا أن المصنع يعمل في منتجات متنوعة وهي ما يضيف تكنولوجيا للمصنع.

وكشف مدير التجميع السطحي بمصنع الالكترونيات، أن من مميزات التابلت المصري الاعتماد على الجهاز خلال درجات الحرارة المرتفعة كما أن الجهاز ضد الكسر ويتم تجميعه بالكامل داخل المصنع حتى يصل إلى الشكل النهائي له.

وأوضح مدير قسم التجميع السطحي، أن المكون المحلي في التابلت المصري يتمثل في 70% من إجمالي مكوناته، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 300 ألف تابلت خلال العام الواحد.