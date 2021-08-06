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يعمل تحت 70 درجة مئوية .. تعرف على العمر الافتراضي لـ «التابلت المصري» ()

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يعمل تحت 70 درجة مئوية .. تعرف على العمر الافتراضي لـ «التابلت المصري» (فيديو) يعمل تحت 70 درجة مئوية .. تعرف على العمر الافتراضي لـ «التابلت المصري» ()

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كشفت رضوى حسين مهندسة الرقابة على الجودة في مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن العمر الافتراضي للتابلت المصري، وعن درجة الحرارة القصوى التي يعملها بها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عُمر التابلت المصري يصل إلى 5 سنوات.

وتابعت أنه في البداية يتم إجراء عملية التفتيش التحققي للتابلت للتأكد أنه قابل للتصنيع على خطوط الإنتاج، ثم يتم إجراء مجموعة من الاختبارات على التابلت منها قياس اختبار تحمل الاهتزازات، تحمل قوة مفصلات اللاب توب بواقع 18 ألف مرة، مع إجراء اختبار تحمل العمل في درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 70 درجة، كما أنه يعمل بكفاءة في نسبة رطوبة 100%.

واستطردت مهندسة الرقابة على الجودة، أنه يتم أيضا إجراء اختبار السقوط الحر للتابلت على ارتفاع 70 سم والذي من المفترض عدم تعرضه للكسر من تلك المسافة في حال وقوعه من يد المستخدم.

المصرى اليوم

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