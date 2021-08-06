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حسين زكي: مباراة اسبانيا صعبة ولكن ليست مستحيلة

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حسين زكي: مباراة اسبانيا صعبة ولكن ليست مستحيلة حسين زكي: مباراة اسبانيا صعبة ولكن ليست مستحيلة

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قال حسين زكي نجم منتخب لكرة اليد السابق، إن ضغط المباريات كان له تأثير على أداء لاعبي منتخب مصر أمام فرنسا.

وقال حسين زكي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»:«متفائل بتحقيق منتخب اليد للفوز على اسبانيا وحصد الميدالية البرونزية، مباراة اسبانيا ستكون صعبة ولكن ليست مستحيلة».

وواصل: «من الصعب التكهن بالفريق الذي سيتوج بالميدالية الذهبية، ولكن أرى أن كفة الدنمارك أرجح قليلا، ومنتخب السويد لم يقدم المردودو المنتظر منه في الاولمبياد».

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