مي حلمي تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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كشفت الإعلامية مي حلمي، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، من خلال خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث كتبت أنها مازالت تعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق.

كانت الإعلامية مي حلمي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ردها على إحدى رسائل جمهورها، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث سألها متابعوها عن سبب اختفائها لترد قائلة: «عندي كورونا».

وكشفت مي حلمي بنفس الطريقة عبر موقع «إنستجرام» معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، وعدم قدرتها على الشم، ومعاناتها من الصداع والكحة المستمرة، فيما أكدت أنها مازلت لم تدخل مرحلة الشفاء قائلة: «بموت حرفيا من الكحة والصداع».