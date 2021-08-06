قرار عاجل من النيابة ضد حسن شاكوش وسيارته بعد القبض عليه في مارينا

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش، من سرايا النيابة، وذلك بعد القاء القبض عليه والتحقيق معه بسبب قيادة سيارة دون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا بالساحل الشمالي.

أكد شاكوش أمام النيابة العامة أن السيارة ملكا له وليس لديه الأن مستندات تفيد بملكيته، فقررت النيابة حجز السيارة وطالبت المباحث جمع التحريات حولة ملكيه المطرب للسيارة من عدمه، كما قررت النيابة إخلاء سبيله بعد ساعات من القبض عليه.

كانت الأجهزة الأمنية فوجئت مساء أمس الخميس بسيارة لاند روفر بيضاء اللون، دون لوحات معدنية أثناء دخولها من بوابة مارينا ٦، بالفحص تبين أن قائد السيارة المطرب الشعبي "شاكوش" وعندما طالب ضابط المرور من قائد السيارة الاطلاع علي التراخيص، رد شاكوش قائلا إن السيارة جديدة بدون أوراق فتم تحرير محضر والتحفظ عليه وعرضه علي النيابة العامة.

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