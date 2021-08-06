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قرارت هامة من جامعة جنوب الوادي بشأن نقل مريض بسيارة نقل

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قرارت هامة من جامعة جنوب الوادي بشأن نقل مريض بسيارة نقل قرارت هامة من جامعة جنوب الوادي بشأن نقل مريض بسيارة نقل

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فى استجابة فورية من الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، على واقعة نقل مريض، بسيارة نصف نقل، من مستشفى قنا الجامعي، إلى مستشفى قنا العام، من جانب أقاربه، وهو معلق في يده محلول. قرر رئيس الجامعة، بناءا على التصرف الغير مسؤول من أطباء نوبتجية مستشفى الحرم الجامعى، الأربعاء الماضى، انهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة الطبية، وكذلك الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد، وكذلك المدرس النوبتجي، ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات بانهاء خدمة مشرف الأمن، وكذلك أفراد أمن البوابة للسماح للسيارة بالخروج من المستشفى بدون تنسيق.

وأشار الببان أن رئيس الجامعة اصطحب فريق من كبار الاستشاريين في أربعة تخصصات جراحية مختلفة لمناظرة حالة المصاب بالعناية المركزة بمستشفى قنا العام والجامعة لا تخفى أى حقائق ومن يخطئ يتحمل أخطاءه، خاصة تجاه أهالينا المرضى.

المصرى اليوم

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