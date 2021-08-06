بعد تفاوض شيكابالا.. تعرف علي اللاعب المنضم للزمالك

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أكد أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق، كان أول من تحدث معه بشأن الإنضمام إلى القلعة البيضاء عام 2008

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، إن شيكابالا أول من تحدث معي للإنضمام إلى الزمالك خلال تواجدي بصفوف أتروميتوس اليوناني، ورحبت على الفور بالتواجد ضمن صفوف القلعة البيضاء، بسبب ابتعادي عن المشاركات مع أتروميتوس.

واختتم مجدي: بدأت مشواري الكروي مع النادي الأهلي، لكنني أصبحت عاشقاً للزمالك وجمهوره فور الإنضمام إلى الأبيض.