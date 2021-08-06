أخبار عاجلة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر ) -
اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي -
بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب -
إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم -
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد تفاوض شيكابالا.. تعرف علي اللاعب المنضم للزمالك

Print
بعد تفاوض شيكابالا.. تعرف علي اللاعب المنضم للزمالك بعد تفاوض شيكابالا.. تعرف علي اللاعب المنضم للزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد مجدي نجم نادي السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق، كان أول من تحدث معه بشأن الإنضمام إلى القلعة البيضاء عام 2008

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، إن شيكابالا أول من تحدث معي للإنضمام إلى الزمالك خلال تواجدي بصفوف أتروميتوس اليوناني، ورحبت على الفور بالتواجد ضمن صفوف القلعة البيضاء، بسبب ابتعادي عن المشاركات مع أتروميتوس.

واختتم مجدي: بدأت مشواري الكروي مع النادي الأهلي، لكنني أصبحت عاشقاً للزمالك وجمهوره فور الإنضمام إلى الأبيض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي

قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي