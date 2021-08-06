أخبار عاجلة

تنظيم عدة فاعليات لجمعية الصحفيين الإمارتية خلال زيارتها لمدينة الغردقة -
رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام -
استشاري يوضّح أسباب وأنواع نزيف الأنف.. ومتى نلجأ للطبيب؟ -
اعلان مجموعة سيرا القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر ) -
اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي -
بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب -
إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم -
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لويس ميكيسوني في الأهلي.. نادي سيمبا يكشف رسميا انتقال اللاعب لصفوف الأحمر..

Print
لويس ميكيسوني في الأهلي.. نادي سيمبا يكشف رسميا انتقال اللاعب لصفوف الأحمر.. فيديو لويس ميكيسوني في الأهلي.. نادي سيمبا يكشف رسميا انتقال اللاعب لصفوف الأحمر..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الأهلي المصري نجح في تحقيق أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لويس ميكيسوني، وضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل خاصة بعد استقرار بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل جونيو أجاي نهاية الموسم الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وقال: إنه سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التعاون مع الأهلي أمر مميز خاصة وأن ناديه يهدف خلال الفترة المقبلة توطيد العلاقة بين الناديين المصري والتنزاني.

يلتقي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تغلب على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في رحلة الحفاظ على لقبه المفضل، فيما يبحث الضيوف عن انطلاقة جديدة بعد عودة المدير الفني هيثم شعبان.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويتم نقلها تلفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائية بالإضافة إلى التردد الأرضي كما يوفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

يتقاسم حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع نادي بعدما جمعا 61 نقطة في صراع كروي تاريخي.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 27 مباراة بفارق 5 نقاط عن إنبي صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

شوبير يعلن صدور حكم نهائي ضد نجم الزمالك «قد يصل للحبس 5 سنوات»

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

استبعاد حكم من إدارة مباريات الأهلي والزمالك بسبب أزمته مع أسامة نبيه

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)