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الأهلي المصري نجح في تحقيق أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لويس ميكيسوني، وضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل خاصة بعد استقرار بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل جونيو أجاي نهاية الموسم الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وقال: إنه سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التعاون مع الأهلي أمر مميز خاصة وأن ناديه يهدف خلال الفترة المقبلة توطيد العلاقة بين الناديين المصري والتنزاني.

يلتقي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 23 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تغلب على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في رحلة الحفاظ على لقبه المفضل، فيما يبحث الضيوف عن انطلاقة جديدة بعد عودة المدير الفني هيثم شعبان.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويتم نقلها تلفزيونيًا عبر شاشة أون تايم سبورت الفضائية بالإضافة إلى التردد الأرضي كما يوفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

يتقاسم حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع نادي الزمالك بعدما جمعا 61 نقطة في صراع كروي تاريخي.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 27 مباراة بفارق 5 نقاط عن إنبي صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة.