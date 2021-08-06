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مشاهدة مباراة وغزل المحلة مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

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مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 مشاهدة مباراة وغزل المحلة مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

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المصري يعود من جديد لعجلة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021، بمواجهة غزل المحلة السبت عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات 28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز والذي سيقام على أرض ملعب الإسكندرية

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض الفريق لتدريب الغد في الخامسة مساء اليوم، على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وكان الجهاز الفني للفريق قد قرر النزول بالحمل التدريبي في الفترة الحالية قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز، لاسيما وأن الفريق كان يخوض تدريباته على فترتين خلال الفترة الماضية. ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تناول اللاعبين لوجبة العشاء عقب المران المسائي بإحدى القرى البدوية القريبة من فندق الإقامة ببرج العرب. يذكر أن الزمالك بدأ معسكره المغلق ببرج العرب يوم 21 يوليو الماضي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق لمباراة ودية يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس أمام فريق المجد السكندري بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

المصرى اليوم

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