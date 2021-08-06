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حمله تموينية موسعة بمدينة الرياض بكفر الشيخ (صور)

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حمله تموينية موسعة بمدينة الرياض بكفر الشيخ (صور) حمله تموينية موسعة بمدينة الرياض بكفر الشيخ (صور)
بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية ورفع وإزالة جميع الإعلانات الغير مرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية، وازالة جميع المخالفات والاشغالات التي تعيق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة. قاد جمال محمد يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة بالرياض والإداره الصحية وإلادارة البيطرية بالرياض، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي تقدر به 18 كيلو جرام، كما تم تحرير 97 صحة وخمسة محاضر متنوعة خلال الحملة.

جاء ذلك بحضور كل من مندوب من الصحة مؤمن صلاح عبدالغني ومندوب الطب البيطري الدكتورة منى عبدالتواب، ومندوب من التموين محمود محمود عبدالعزيز مرسي.

المصرى اليوم

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