السفير الروسي بالقاهرة: الطريق الوحيد لحل مشكلة سد النهضة هو الاتفاق بين جميع الأطراف

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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن الموضوعات الخاصة بالمياه موضوعات معقدة، والعالم يشهد كثير من الحالات الخاصة بمشكلات الاستخدام المشترك للأنهار والمصادر المشتركة للمياه، وللأسف هذه الموضوعات لا تحل بشكل سريع كما نرغب في ذلك.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أنه لا يوجد حل أخر حول الاتفاق على هذه المسائل، موضحًا أن المجتمع الدولي يمكن أن يدعو الأطراف حول إقامة حوار من أجل التوصل إلى حل وقرار يمكن أن يكون مقبولًا لكافة الأطراف وهو ما تسعى وتدعو إليه روسيا.

وتابع، أنه لابد من إيجاد حل سريع وقاطع لمشكلة سد النهضة التي تعني للمصريين مسألة حياة أو موت، موضحًا أن الطريق الوحيد لحل مشكلة سد النهضة هو الاتفاق، مؤكدًا: «لا أحد يريد تصعيد التوتر في ملف سد النهضة».