«أمن القليوبية» يسيطر على أحداث الشغب في شبين القناطر

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في السيطرة على أحداث الشغب التي اندلعت في منطقة نوى بشبين القناطر، على إثر قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص على شقيقين في مشاجرة بينهم بسبب تحرير مخالفة مرورية ما أدى إلى مصرع أحدهما.

حيث قام الأهالي بإشعال النيران في المزلقان وتوقف حركة القطارات على خط شبين.. قليوب، وقامت قوات الأمن بالتعامل بالقنابل المسيلة للدموع وتفريق المواطنين.