«أمن القليوبية» يسيطر على أحداث الشغب في شبين القناطر

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في السيطرة على أحداث الشغب التي اندلعت في منطقة نوى بشبين القناطر، على إثر قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص على شقيقين في مشاجرة بينهم بسبب تحرير مخالفة مرورية ما أدى إلى مصرع أحدهما.
حيث قام الأهالي بإشعال النيران في المزلقان وتوقف حركة القطارات على خط شبين.. قليوب، وقامت قوات الأمن بالتعامل بالقنابل المسيلة للدموع وتفريق المواطنين.
وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه إثر قيام أمين شرطة بوحدة مرور شبين القناطر بإطلاق النيران من سلاحه الميرى في مشاجرة بينهم بمزلقان نوى بدائرة المركز لاعتراضهم على تسجيل مخالفات لهم، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وقامت الاهالى بالتحفظ على أمين الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مركز شبين القناطر، يفيد بوجود مشاجرة بمزلقان قرية نوى بين أمين شرطة ومواطنين، وقيام الأول بإطلاق النيران من سلاحه مما أسفر عن إصابة شخصين
وبالانتقال تبين محاولة موطنين أخذ الدفتر من أمين الشرطه بوحدة مرور شبين القناطر لتسجيله مخالفات لهم، وحاولوا أخذ الدفتر فقام أمين الشرطة باطلاق الرصاص الذي أصاب واحد في قدمه والأخر في بطنه.
وبالفحص تبين أثناء قيامه بعمل مخالفة مرور لسيارة تدخل الطرف الثاني وهم «سالم م.س» 32 سنة، مصاب بطلق نارى بالفخز الأيمن الحالة العامة سيئة، وشقيقه «يسرى م.س» 38 سنة مصاب بطلق نارى بالبطن ما أدى إلى مصرعه فور وصول المستشفى والشقيقان مقيمين بقرية نوى، أصحاب ورشة كاوتش بالمحطة.
تم نقل المصابين للمستشفى، ولقى الثاني مصرعه متأثرا بإصابته، وضبط أمين الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.