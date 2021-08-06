منسوب النيل في السودان يواصل الزيادة ويتخطى منسوب الفيضان بـ 24 سم

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قالت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية إن منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم قد تجاوز مرحلة الفيضان بـ24 سم وتوقعت استمرار زيادة المناسيب في جميع القطاعات.

وقالت وزارة الري، في بيان، الخميس، «إن نهر النيل في الخرطوم تجاوز منسوب الفيضان بـ24 سم بدلا من أمس والذي كان عند مستوى14 سم, أي بزيادة 10 سم اضافية، حيث سجل 16.74 متر» بالإضافة إلى زيادة تصل لنحو 10 سنتيمترات في جميع قطاعات النيل.

وأشار البيان إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 742 متر, وهو ما شهد انخفاضا حيث كان أمس 806 مليون متر مكعب واول أمس كان 766 مليون متر مكعب ، متوقعة ثبات الإيراد عند 600 إلى 650 مليون متر في الأيام المقبلة.

وأضافت إن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 200 مليون متر مكعب وهو ما شهد انخفاضا ايضا حيث كان أمس 240 مليون متر مكعب وأول أمس 300 مليون متر مكعب .

وحذرت لجنة الفيضان بالسودان جميع المواطنين في جميع القطاعات بأخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة قطاع النيل الأزرق محليات ولايات سنار والخرطوم وعطبرة حيث بدأ بعضهم في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية.

وعادة ما يشهد السودان فيضانات وسيولًا مُدمرة في أغسطس، تفقد فيها البلاد موارد تُقدر بملايين الجنيهات، نتيجة ضعف البنية التحتية.

- بيان لجنة الفيضان بالسودان اليوم 2021 -