تفاصيل إصابة الفنان صلاح عبدالله بأزمة قلبية

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تعرض الفنان الكبير صلاح عبدالله، لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

وقال مصدر في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن الفنان القدير صلاح عبدالله قام بتركيب دعامات في القلب في احدي المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تعب شديد أصابه خلال الفترة الماضية، أثر عليه، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفي بعد الاطمئنان على حالته الصحية من قبل الأطباء المعالجين له«.

من جانبها قالت ابنته دنيا، إن حالة والدها الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى صباح اليوم الجمعة.

وأكدت دنيا صلاح عبدالله إن الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوعًا كاملا في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسه عمله الفنى.