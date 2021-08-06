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المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع دول مجموعة العشرين

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المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع دول مجموعة العشرين

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس بوزير التنمية الاقتصادية والابتكار بجمهورية إيطاليا جيانكارلو جيورجيتي.

تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.

كما عقد الوزير السواحة لقاءً مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.

واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار.

وفي ذات الإطار، أجرى الوزير السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.

عقب ذلك التقى الوزير السواحة وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبراني في سنغافورة جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.

واختتم بلقاء نظيره بدولة جنوب إفريقيا حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك لتسريع تبني التقنيات الحديثة وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.

المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع دول مجموعة العشرين

المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع دول مجموعة العشرين

المملكة تعزز من شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع دول مجموعة العشرين

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة السعودية للفضاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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