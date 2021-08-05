أنشطة وورش فنية بثقافة مطروح

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بمطروح حدوتة «نونه البابيت» والتي دارت حول دورة القمر منذ ميلادة في بداية الشهر الهجري وصولا باكتمالة في منتصف الشهر.

كما أقيمت أمسية شعرية لنادي أدب مطروح العام قدمها الشاعر ياسر الغايش والشاعرة ميرفت امين، كما قدمت الشاعرة سهاد قمر مجموعة من قصائدها المتميزة، بينما أعد نادى أدب بادية براني أمسية شعرية للشاعر صالح الجرارى رئيس النادى قدم من خلالها قصيدة استخدم خلالها كلمات بها الحروف المهملة فقط، ولم يستخدم كلمات بها حروف منقوطة وهي طريقة شائعة واستخدمها العديد من شعراء البادية والعامية.

وبحسب بيان، الخميس، أعد بيت ثقافة براني ورشة فنية للفنانة شيرين جورج، كما عقد البيت محاضرة بعنوان «دور مؤسسات الدولة في مواجهة التطرف» تحدث الشيخ عبدالباسط الخنيزي، مؤكدا على دور المؤسسة الأولي وهي الأسرة في تكوين اتجاهات الشباب والرقابة عليهم ثم دور المؤسسة التعليمية ودور الإعلام والثقافة الوسطية الصحيحة ودور الأزهر ورجال الدين في تكوين فكر الشباب لحقيقة التسامح في الإسلام، فيما نفذ قصر ثقافة مطروح ورشة أورجامي قدمتها الفنانه نهلة عبدالقادر، إلى جانب ورشة فنية أخرى قدمتها الفنانة مني شاكر لعمل عروسة يمكن تحريكها باليد على شكل خروف، كما قدّمت الفنانة هند عبدالحميد ورشة لذوى الإحتياجات الخاصة وأوضحت من خلالها طريقة استخدام الورق الملون والفوم في عمل سبت للزهور بشكل مبسط وجميل.