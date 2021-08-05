ثقافة الأسمرات يناقش «التراث المادي»

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا من الأنشطة الثقافية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات.

وأقيمت محاضرة عن «التراث المادي أثابت من خلال شارع المعز لدين الله الفاطمي ومجمع الأديان» للدكتورة نورا عبد العظيم باحث في التراث والتاريخ، بدأت بتعريف التراث بأنه الميراث الذي يتركه لنا السلف الآباء والأجداد، وتناولت أنواعه، وأنه ينقسم لثلاثة أنواع «المادي الثابت والمادي المنقول واللامادي» مع التعريف بكل منهم على حدة وشرح نماذج لهم، ثم انتقلت للتعريف بشارع المعز لدين الله الفاطمي، فذكرت أصل التسمية وأهم أنواع التراث المادي به ومنه مسجد الحاكم بأمر الله والجامع الأقمر ومجموعة السلطان قلاوون والكثير غيرهم، كذلك تعريف محمع الأديان كنوع من أنواع التراث المادي الثابت وأين يقع ولماذا سمي بهذا الاسم وتحدثت عن جامع عمرو بن العاص وحصن بابليون والكنيسة المعلقة وكنسية أبي سرجة ومعبدبن عزار كل ذلك وسط حضور رائع من النشء.

وأقام القصر ورشة حكى تراثية عن «العالم ابن النفيس» للباحثة مروة الشريف، تحدثت عن العالم والطبيب مُكتشف الدورة الدموية «أبوالحسن علاء الدين على بن أبي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدمشقي» الملقب بابن النفيس (607هـ/1213م – 687ه/1288)، وعن نشأته وطفولته وشبابه وأهم إسهاماته العلمية ونتاجه الفكري من علم مكتوب من خلال المخطوطات والكتب، وذكرت مدير عام فرع ثقافة القاهرة أن تبسيط التراث للنشء يأتي في إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بتفعيل استراتيجية الوزارة 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.