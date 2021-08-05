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كفر الشيخ للموسيقى العربية في ضيافة مصيف بلطيم

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كفر الشيخ للموسيقى العربية في ضيافة مصيف بلطيم كفر الشيخ للموسيقى العربية في ضيافة مصيف بلطيم

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تستمر وزارة الثقافة في تقديم فعاليات عروض «صيف بلدنا» والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

وذلك في إطار جهود الخروج من القاعات المغلقة والوصول إلى الجمهور في كل مكان، حيث توافد مصطافي بلطيم لمتابعة الفعاليات الفنية مع فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية والتي اشعلت حماسهم بباقة من الأغانى المتنوعة

فقدمت أغاني «إن كنت ناسي، يا مالكا قلبي، فكروني، ومعزوفات متعددة لأغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، وأغاني جماعية وطنية»، كما شارك شعراء كفر الشيخ بمجموعة من إبداعهم الشعري ومنهم طارق مرسي، طارق الشوادفى، سالم جاد سالم، والشاعرة علا بركات.

المصرى اليوم

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