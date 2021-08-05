أخبار عاجلة

بريطانيا: لا تأثير للقاحات كورونا على الخصوبة أو الإنجاب -
إياك وتجاهلها.. 7 علامات قد تشير إلى سرطان القولون والمستقيم -
المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء -
الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات -
الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق -
الأكثر مبيعًا -
ترجمات .. دور الحلول السياسية العرجاء فى الشرق الأوسط بـ«الأزمات الشرقية» -
ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حالة الطقس بمطروح الجمعة 6 أغسطس 2021

Print
حالة الطقس بمطروح الجمعة 6 أغسطس 2021 حالة الطقس بمطروح الجمعة 6 أغسطس 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تؤكد الأرصاد الجوية على ان الطقس غدا الجمعه بمطروح في طريقه إلى المزيد من ارتفاع الحرارة وتكون العظمى حول منتصف الثلاثينيات على مدن الساحل الشمالي ويكون الشعور بالطقس حار إلى شديد الحرارة، ويؤدي ارتفاع الرطوبة النسبية إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

أما ليلًا فيكون الشعور بالطقس مائل للحرارة خاصة بتأثير ارتفاع الرطوبة النسبية.

أجواء مشمسة إجمالًا مع ظهور للسحب على مناطق متفرقة من الجمهورية، وتكون الرياح معتدلة إجمالًا، تنشط على مناطق أقصى شمال غرب البلاد خلال يوم الجمعة، ويتكرر نشاطها على المناطق الداخلية من شمال البلاد خلال فترات نهاية النهار وبداية الليل ويصحبها هبات قوية مثيرة للرمال أحيانًا.

أما عن حالة البحر فتتراوح حالة البحر المتوسط بين الاعتدال والاضطراب النسبي خاصًة أمام الساحل الشمالي الغربي.

كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

اليوم الثلاثاء.. لجنة فنية ألمانية تراجع الإجراءات الاحترازية بمطار «مرسي علم» استعدادا لاستئناف الرحلات

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. الأرصاد: المرتفع الأزوري يتغلب على المنخفض الهندي

الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق

الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق

الأكثر مبيعًا

الأكثر مبيعًا