حالة الطقس بمطروح الجمعة 6 أغسطس 2021

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تؤكد الأرصاد الجوية على ان الطقس غدا الجمعه بمطروح في طريقه إلى المزيد من ارتفاع الحرارة وتكون العظمى حول منتصف الثلاثينيات على مدن الساحل الشمالي ويكون الشعور بالطقس حار إلى شديد الحرارة، ويؤدي ارتفاع الرطوبة النسبية إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

أما ليلًا فيكون الشعور بالطقس مائل للحرارة خاصة بتأثير ارتفاع الرطوبة النسبية.

أجواء مشمسة إجمالًا مع ظهور للسحب على مناطق متفرقة من الجمهورية، وتكون الرياح معتدلة إجمالًا، تنشط على مناطق أقصى شمال غرب البلاد خلال يوم الجمعة، ويتكرر نشاطها على المناطق الداخلية من شمال البلاد خلال فترات نهاية النهار وبداية الليل ويصحبها هبات قوية مثيرة للرمال أحيانًا.

أما عن حالة البحر فتتراوح حالة البحر المتوسط بين الاعتدال والاضطراب النسبي خاصًة أمام الساحل الشمالي الغربي.

كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الداخلية من شمال الجمهورية، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.