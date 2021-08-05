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«أهداف ومهارات خيالية».. برشلونة يلخص مسيرة ميسي في

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«أهداف ومهارات خيالية».. برشلونة يلخص مسيرة ميسي في فيديو «أهداف ومهارات خيالية».. برشلونة يلخص مسيرة ميسي في

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حرصت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على توجيه رسالة إلى قائد الفريق السابق ليونيل ميسي بعدما أعلن الطرفان عدم توصلهما إلى اتفاق لتجديد التعاقد.

ونشرت الحسابات الرسمية للفريق الكتالوني مقطع يضم أبرز مهارات وأهداف ميسي مصحوبًا بعبارة «شكرًا لك ميسي».

كانت إدارة برشلونة قد أعلنت في وقت سابق عن رحيل نجم الفريق الأول وقائده ليونيل ميسي بعد فشل محاولات التجديد مرة أخرى.

وانتهى عقد ميسي مع النادي الكتالوني في الـ30 من يونيو الماضي وسط حالة ترقب لتفاصيل العقد الجديد الذي لم يقبله قائد الأرجنتين بسبب اختلافات حول البنود.

وجاء البيان «وجاء في بيان رسمي أصدره النادي (بالنظر إلى هذا الوضع الذي يواجهه النادي، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط ببرشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية)».

واختتم البيان «يود برشلونة أن يتقدم بجزيل الشكر إلى اللاعب على مساهمته نحو نمو المؤسسة ونتمنى له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية».

المصرى اليوم

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