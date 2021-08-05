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مصرع عامل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

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مصرع عامل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج مصرع عامل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

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لقي عامل مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائى بدائرة مركز دارالسلام، فيما أصيب آخر بجروح في الرأس واضطراب في الوعي، إثر سقوطه من الطابق الثالث بدائرة مركز طما.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول بمركز دارالسلام، نتج عنه مصرع أحمد شحاتة «30 سنة- عامل» إثر إصابته بصعق كهربائي، وقرر والده أنه حال قيام نجله المذكور ببعض الأعمال الكهربائية بالمنزل لامست يده إحدي الأسلاك العارية مما أدي إلى صعقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وفي الحادث الثاني بمركز طما، تبلغ من المستشفى المركزي، بوصول محمد فيصل «18 سنة- عامل» ويقيم بقرية «قاو غرب» بدائرة المركز مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وإضطراب بدرجة الوعي إدعاء سقوط من علو، وتم تحويله إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وتبين للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، أنه أثناء قيام المذكور بتشوين بعض مواد البناء أعلي سطح الطابق الثالث بالمنزل إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم والده أحد بالتسبب فـي ذلك، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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