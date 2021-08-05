أخبار عاجلة

«زي النهارده» فى 19 أغسطس 1953 .. الإطاحة بمحمد مصدق «العملية أجاكس» -
«زي النهارده» فى 19 أغسطس 2003 .. اعتقال طه ياسين رمضان نائب الرئيس صدام حسين -
احتمالات الأمطار والأجواء الحارة.. توقعات "الحصيني" خلال الـ36 ساعة المقبلة -
إصابات كورونا في العالم تتخطى 209 ملايين -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة -
«قولي عني جاهل».. أول رد من حمو بيكا على الساخرين من عدم استكمال تعليمه -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر -
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة -
حالة الطقس اليوم .. أجواء لطيفة اليوم وارتفاع درجات الحرارة غدًا -
سمير غانم ودلال عبدالعزيز في عمل فني واحد بعد رحيلهما من إنتاج «عراقية» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية

Print
في بطولة المملكة للكرة الطائرة للسيدات

النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية

شهد اليوم الأول من المرحلة الأولى من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات تفوق لفريق فينيكس على ايليت بثلاثية نظيفة، فيما حقق نادي النصر الفوز على لينك بنفس النتيجة في المواجهتين التي أقيمت اليوم الخميس على صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض.

وتقام يوم غد الجمعة مباراتان حيث يسعى فينيكس في المباراة الأولى إلى مواصلة الانتصارات حينما يقابل لينك الساعي لمداواة جراحه وتحقيق الفوز الأول له في البطولة.

أما في المواجهة الثانية يدخل النصر برغبة تحقيق العلامة الكاملة حينما يقابل ايليت الساعي للتعويض ودخول أجواء البطولة من جديد.

النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية

النصر وفينيكس يتغلبان على ايليت ولينك بثلاثية

النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
احتمالات الأمطار والأجواء الحارة.. توقعات "الحصيني" خلال الـ36 ساعة المقبلة

احتمالات الأمطار والأجواء الحارة.. توقعات "الحصيني" خلال الـ36 ساعة المقبلة

إصابات كورونا في العالم تتخطى 209 ملايين

إصابات كورونا في العالم تتخطى 209 ملايين

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة

ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر

ضحايا كورونا في 3 دول.. 1064 وفاة جديدة بالبرازيل و84 بكوبا و8 حالات بمصر