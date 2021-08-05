رئيس جامعة جنوب الوادي يستقبل أوائل الجمهورية بدبلوم المدارس التجارية المتقدمة

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استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، طالبات مدرسة قنا التجارية المتقدمة ،اصحاب المركز الستة علي مستوى الجمهورية بالتعليم التجاري (نظام الخمس سنوات )، وهم 6 طالبات من المدرسه من ضمن الـ10 مراكز الاولى على مستوى الجمهوريه وهم اسراءياسر حسنى 97,78% و اسراء منصور على 97,33%، وإيمان حسن خلف الله 97,33% وخلودمحمد حسين 97,33%، وآية سيد محمد على97,11% و ايمان سيد احمد على 96,89%، إلى جانب الطالبة سارة منصور ،أمين مبادرة أفعل خير، والطالبة بذات المدرسة.

رئيس الجامعة يستقبل آوائل الدبلومات الفنيه

رئيس الجامعة يستقبل آوائل الدبلومات الفنيه

وهنّأ رئيس الجامعة الطالبات علي تفوقهم العلمى مؤكدا على دعم الجامعة المستمر للنابغين وأصحاب الأفكار التى تبنى ولا تهدم ،مشيدا بدور القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي،في فتح آفاق جديدة سمحت للشباب الواعى والمثقف أن يمارس حقوقه الديمقراطية تحت مظلة الولاء للوطن .

رئيس الجامعة يستقبل آوائل الدبلومات الفنيه

رئيس الجامعة يستقبل آوائل الدبلومات الفنيه

وحرص الطالبات على زيارة مكتبة القبة ،اقدم المكتبات الجامعية بمصر،داخل كلية الآداب بقنا ،عقب استقبال الدكتور صلاح سليم عميد الكلية لهم .

رئيس الجامعة يستقبل آوائل الدبلومات الفنيه

رئيس الجامعة يستقبل آوائل الدبلومات الفنيه