جامعة سوهاج تحتفل بتخريج طلاب قسم أساسي العلوم بكلية التربية

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شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفال كلية التربية بتخريج طلاب قسم أساسي العلوم بالكلية.

وجرى الاحتفال بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية، والدكتور عبدالباسط دياب، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وهنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق- في كلمته- الخريجين وأسرهم وتمنى لهم التوفيق والسداد في أولى خطواتهم بالحياة العملية، داعياً الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد لأداء رسالتهم السامية على أكمل وجه، حيث أن مهنة المعلم لابد أن يشرف بها كل خريج، خاصة أن العلم أصبح أقوى سلاح يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

وأكد «عبدالخالق» أن كلية التربية من الكليات العريقة التي بدأت مسيرتها منذ مايقرب من 50 عامًا، ولها العديد من الإسهامات المجتمعية وبخاصة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تسعي لبذل مزيد من الدعم سواء المادي أو المعنوي من أجل حصول الكلية أو بعض من برامجها على الإعتماد الأكاديمي، وخاصة أن كلية التربية من الكليات التي تسهم بشكل فعال في صنع أجيال المستقبل.

من جانبه أشار الدكتور خالد عبداللطيف، عميد كلية التربية، إلى أن الكلية تسعى لإعداد جيل من المعلمين المتميزين الواعين برسالتهم والقادرين على الإبداع والمنافسة، من أجل المساهمة في حل المشكلات التربوية والإرتقاء المستمر بالمجال التربوي وتطوير التعليم وسياساته على كافة المستويات، معرباً عن سعادته بتخريج 199 طالبًا من أبناء قسم أساسي العلوم بالكلية، موجهاً شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس من كليتي التربية والعلوم الذين شاركوا في العملية التعليمية لطلاب تلك الدفعة، ولأولياء الأمور على ما تحملوه من جهد لرعاية أبنائهم.

وتضمّن الحفل تكريم القائم بعمل رئيس الجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والعلوم، إلى جانب تكريم الطلاب الخريجين، كما اشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية والثقافية.