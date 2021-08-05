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تعرف على حالة الطقس بالكويت غدا الجمعة 06/08/2021

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تعرف على حالة الطقس بالكويت غدا الجمعة 06/08/2021 تعرف على حالة الطقس بالكويت غدا الجمعة 06/08/2021

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أكدت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى أن طقس الغد الجمعه بالكويت شديد الحرارة نهارا وليلا مائل للحرارة مع فرصة لسقوط امطار خفيفة على أنحاء متفرقة من البلاد واليمن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعه فى الكويت.


حالة الطقس

نهارًا
شديد الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلًا
حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

درجة الحرارة العظمى : 47°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 32°ﻡ
حالة البحر
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم.

ليلًا
خفيف الموج - ارتفاع الموج: 1 - 3 قدم.

المصرى اليوم

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