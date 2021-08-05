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الدبيبة يفرض حظر تجوّل في ليبيا بشكل كامل ثلاثة أيام لمكافحة كورونا

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الدبيبة يفرض حظر تجوّل في ليبيا بشكل كامل ثلاثة أيام لمكافحة كورونا الدبيبة يفرض حظر تجوّل في ليبيا بشكل كامل ثلاثة أيام لمكافحة كورونا

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قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة يوم الخميس، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين للحد من تفشي كورونا.

وحسب قرار الدبيبة، فإنه يعمل بالقرار رقم 228 للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.

وفي يوليو الماضي، قرّرت حكومة الوحدة الوطنية فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارا من يوم 27 يوليو من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021.

المصرى اليوم

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