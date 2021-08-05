"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

★ ★ ★ ★ ★

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط أربع آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.القوات الخاصة للأمن البيئي