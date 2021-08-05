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رئيس جامعة جازان يشدد على أهمية الاستعداد المبكر لبدء العام الجامعي

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رئيس جامعة جازان يشدد على أهمية الاستعداد المبكر لبدء العام الجامعي رئيس جامعة جازان يشدد على أهمية الاستعداد المبكر لبدء العام الجامعي
أكد تطبيق بروتوكولات مواجهة "كورونا" لتحقيق العودة الآمنة للدراسة

رئيس جامعة جازان يشدد على أهمية الاستعداد المبكر لبدء العام الجامعي

شدد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على أهمية الاستعداد المبكر لبدء العام الجامعي وتنفيذ البرامج الإرشادية لتهيئة الطلبة المستجدين للحياة الجامعية وتعريفهم بأنظمة ولوائح الجامعة، كما شدد على تطبيق الإجراءات والتعليمات والبروتوكولات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا لتحقيق العودة الآمنة للدراسة، وأهمية تضافر جهود الكليات والعمادات وإدارات الجامعة لإنجاح الخطط الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد.

جاء ذلك خلال ترؤسه لمجلس الجامعة في جلسته العاشرة للعام الجامعي 1442هـ التي عقدت حضوريًا صباح اليوم بقاعة مجلس الجامعة في البرج الإداري بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات، وأعضاء مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات تضمنت: تعيين 12 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 135 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والموافقة على الدليل الاسترشادي لأعضاء هيئة التدريس، والموافقة على تعيين أعضاء هيئة تحرير مجلة جازان للعلوم الإنسانية ومجلة جازان للعلوم التطبيقية، والموافقة على اعتماد المرشحين للرقابة المالية بالجامعة، والموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي لمدة عام، ومنح فرصة استثنائية لعددٍ من طلاب الدراسات العليا. الجديد وزارة التعليم جامعة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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