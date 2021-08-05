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دانية عقيل تسعى للمحافظة على صدارتها في بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية

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تشارك في الجولة السادسة من البطولة العالمية في مدينة بودابست

السعودية دانية عقيل تسعى للمحافظة على صدارتها في بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية

تستعد السائقة دانية عقيل، غدًا الجمعة، للمحافظة على صدارتها في بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية عن فئة T3 عندما تشارك في الجولة السادسة من البطولة العالمية والتي ستُقام في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا.

وتأمل السائقة السعودية التي تشارك للمرة الأولى في بطولة العالم، إلى مواصلة تصدرها وتوسيعها للفارق النقطي عن أقرب منافسيها الروسي بوريس جاداسين الذي يأتي ثانيًا برصيد 29 نقطة.

واستطاعت دانية عقيل تحقيق 54.5 نقطة بعد فوزين في الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة العالم للراليات واللتان أقيمتا في السعودية والأردن، لتكون بذلك متصدرة للبطولة قبل 4 جولات من ختام الموسم.

ويُقام باها هنغاريا خلال الفترة من 5 وحتى 8 أغسطس الجاري، بمسافة إجمالية 861 كلم، منها 682 كلم مرحلة خاصة، وبمشاركة 20 سائقًا يمثلون عددًا من الدول، حيث شهدت القائمة مشاركة عددٍ من السعوديين يتقدمهم، ياسر بن سعيدان، ويزيد الراجحي، وصالح السيف، والدراجين هيثم التويجري وفيصل السويح.

من جانب آخر، أبدت دانية عقيل سعادتها على قدرتها بتصدر بطولة العالم للراليات على الرغم من مشاركتها الأولى هذا الموسم، مؤكدة أن ما حظيت به من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسهم في نتائجها الإيجابية.

وأبدت دانية أنه وعلى الرغم من صدارتها إلا أنها ما زالت تطمح لاكتساب المزيد من الخبرات ليكون الهدف هو المشاركة في رالي داكار 2022 الذي سينطلق في يناير القادم، لتكون بذلك أول امرأة خليجية تشارك في الرالي الأصعب.

السعودية دانية عقيل تسعى للمحافظة على صدارتها في بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية

السعودية دانية عقيل تسعى للمحافظة على صدارتها في بطولة العالم لراليات الباها الصحراوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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