طوارئ بسوهاج بسبب الموجة الحارة وغرق طالب أثناء استحمامه في النيل

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رفعت محافظة سوهاج، درجة الاستعدادات للحالة «القصوى» بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، لمواجهة الإرتفاع الشديد في درجة حرارة الجو، فيما تزاحم الشباب والصبية على الإستحمام في النيل والترع هربا من حرارة الجو، وغرق طالب أثناء إستحمامه في النيل بدائرة مركز العسيرات.

وتسببت موجة الحر الشديد بالمحافظة في حالة عزوف من المواطنين عن الخروج إلى الشوارع في وقت الظهيرة، خوفا من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى، وألتزم عدد كبير من المواطنين منازلهم، وخلت الشوارع في وقت الظهيرة من المارة.

وشهد شاطىء نهر النيل والترع الكبرى بمختلف قرى ومراكز المحافظة زحاما من الشباب والصبية على الإستحمام هربا من حرارة الجو، ولقى طالب يدعى محمد على «17 سنة» مصرعه غرقا في نهر النيل بدائرة مركز العسيرات، وجرى إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وأفاد والده على. م. ح «48 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام في نهر النيل هربا من حرارة الجو غرق به لعدم إجادته السباحة ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.